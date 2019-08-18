السعودية تحذّر رعاياها للمرة الثالثة خلال شهر ونصف بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد مناطق معينة

خلال الفترة القليلة الماضية وجّهت السفارة السعودية بتركيا أكثر من تحذير لرعاياها فى الأراضى التركية، كان أولها يوم 2 يوليو الماضى، حيث حذّرت السفارة من عصابات تركية تستهدف المواطنين السعوديين الذين يزوروا تركيا بهدف السياحة، وتسرق أموالهم وجوازات سفرهم، وأكّدت على مواطنيها باتخذ الاحتياطات والحذر أثناء تجولهم داخل تركيا.

وجدّدت السعودية تحذيرها بعد عدة أسابيع من شركات تأجير السيارات فى مدينة طرابزون، بعدما تعرض عدد من مواطنيها لعمليات استغلال من شركات محلية لتأجير السيارات، وتم سحب مبالغ مالية من بطاقاتهم الإئتمانية، ووجهت رعاياها بضرورة التعامل مع الشركات العالمية، والابتعاد عن المكاتب الغير معتمدة، وضرورة الحصول على عقد استئجار للسيارة.

واليوم، وجهت السفارة السعودية بتركيا تحذيراً لرعاياها بمدينة اسطنبول، بعدما تعرض مواطنين لإعتداء مسلح، وأصيب أحدهما بطلق نارى، حيث أصدرت السفارة السعودية بأنقرة بياناً على موقع التواصل الإجتماعى تويتر جاء فيه :

إن “مواطنين اثنين تعرّضا أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية””وتود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس”، مُناشدًا المواطنين السعوديين بالاتصال بالسفارة أو القنصلية عند الحاجة للمساعدة

من جهة أخرى أطلقت القنصلية السعودية فى هونج كونج اليوم تحذيراً شديد اللهجة إلى رعاياها فى “هونج كونج” من الخروج إلى منطقتين، وهما Victoria Park، وCauseway Bay”.

حيث تشهد تلك المناطق إعلان المحتجين فى هونج كونج نيتهم على تنظيم احتجاجات ضد السلطات فى تلك المناطق.