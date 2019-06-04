السعودية تخطئ في رؤية هلال شوال وقامت شعوب كاملة بالإحتفال بالعيد اليوم بناءاً على تصريحات السعودية برؤية ولادة هلال شهر شوال وتدفع مليار وستة ملايين ريال سعودي كفارة عن شعبها ” التفاصيل كاملة “

قال عضو مجمع الفقه الإسلامي في السعودية،محمد النجيمي في تصريح لقناة “العربية”، أن المملكة العربية السعودية دفعت مليار وستة ملايين ريال كفاره عن الشعب السعودي بسبب خطأ تحديد عيد الفطر ورؤية كوكب زحل بدلاً من هلال شهر شوال.

كما أكدت الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية أن ما تم رصده هو كوكب زحل و ليس هلال شهر شوال، وبذلك يكون السعوديون قد أفطروا يوماً واحدا قبل الموعد الصحيح.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تخطئ المملكة العربية السعودية في تحديد هلال شهر شوال.

وبعد هذا الخطأ قررت السلطات السعودية تحمل المسؤولية كاملة ودفع مليار وستة ملايين ريال سعودي كفارة عن الشعب السعودي، وذلك بعدما أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن ما تمت رؤيته هو كوكب زجل الذي يظهر في هذا التوقيت من العام في سماء المملكة، والذي قد تمكن رؤيته بالعين المجردة في بعض المناطق. وأكدت أن رؤية هلال شوال لم تكن ممكنة على الإطلاق في سماء المملكة.

وسبق لمحمد شوكت عودة، رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة الذي يعتمد على الحسابات الفلكية أن قال قبل حلول عيد الفطر “بالنسبة للعالم العربي، فإن الاقتران “المحاق” سيحدث قبل غروب شمس يوم الخميس وسيغيب القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس في الدول العربية كافة”.

وأكد أن هلال شهر شوال “لن يُرى في ذلك اليوم بعد غروب الشمس لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب بسبب قربه من الأفق وقلة لمعانه نسبياً”