السعودية تدفع بـ ” طائرات ” لتأمين الحجاج .. صور

بدأت القيادة العامة لطيران الأمن السعودي في تنفيذ خطتها من أجل تأمين حجاج بيت الله الحرام من خلال الدفع بالطائرات المروحية في المواقع المددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى دعم وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة لمواكبة تنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج .

تأمين الحجاج



وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس” ان القيادة العامة لطيران الأمن السعودي بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لموسم حج هذا العام بالمشاركة ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة السعودية لرصد الحالة الأمنية ومساندة جميع الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة، حيث قامت الأطقم الجوية بجولات استطلاعية مستمرة للتعرف على معالم مكة المكرمة وتجربة مهابط الطيران الموجودة في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية حول الحرمين الشريفين ومهابط المستشفيات المعتمدة للوقوف على جاهزيته.

تقديم الخدمات للحجاج

والطائرات متعددة المهام المشاركة في تأمين الحجاج تتمركز في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، حيث لفتت الوكالة السعودية ان الطائرات مزودة بأنظمة الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية، بالإضافة الي الأطقم والكوادر ذات التأهيل والتدريب العالي للتمكن من رصد الظواهر الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية.

ولفت التقرير السعودي الي أن الطائرات بأطقمها الجوية المتواجدة بقواعد طيران الأمن السعودي في مناطق المملكة الأخرى وغير المشاركة في مهمة الحج على أهبة الاستعداد للإقلاع الفوري لتقديم الدعم والمساندة في أي وقت.

المحكمة العليا السعودية تعلن موعد رؤية هلال ذي الحجة

رؤية هلال ذي الحجة

ودعت المحكمة العليا السعودية اليوم الثلاثاء الي تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1440 هجري ، والأول من أغسطس 2019، مطالبة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة من يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.