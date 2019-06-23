السعودية تزف بشرى ببدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر منصة سابرك

بدأ مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر المنصة الإلكترونية الشاملة (سابرك) saprc.gov.sa.

الإقامة المميزة بالسعودية

يبدأ مركز الإقامة المميزة في خدمة

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر المنصة الإلكترونية الشاملة (سابرك)، ومنها يستطيع من يرغب في التقديم على الحصول على الإقامة المميزة برفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

نوعان من الإقامة المميزة

ويتيح مركز الإقامة المميزة نوعين من الإقامة المميزة بالسعودية، وهما:

النوع الأول: الإقامة المميزة الدائمة وهي عن طريق دفع مقابل مالي مرة واحدة مدى الحياة.

النوع الثاني: الإقامة المميزة المحددة وهي عن طريق دفع مقابل مالي سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

موافقة مجلس الوزراء على الإقامة المميزة

ويذكر أن وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على نظام الإقامة المميزة؛ لمنح الراغبين في الاستقرار والاستثمار بالمملكة فرصة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

مركز الإقامة المميزة

يعتبر مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة إداريا وماليا كما أنه مرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية حتى يتمكن من تقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك ” saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.