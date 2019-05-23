الخدمة المدنية السعودية تزف بشرى لموظفي المملكة بشان إجازة عيد الفطر

قال سلطان الظاهر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في السعودية: «إن إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، سوف تكون بدايتها من يوم 25 رمضان الموافق الخميس 30 مايو 2019 وتنتهي بنهاية يوم 5 شوال، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

مدة إجازة عيد الفطر

ونشرت صحيفة سبق السعودية ما يفيد أن إجازة عيد الفطر مدتها 10 أيام بدايتها يوم الخميس المقبل 30 مايو 2019، ويكون آخر يوم عمل هو يوم الأربعاء 24 رمضان الموافق 29 مايو.

وزارة الخدمة المدنية

ويذكر أن نشرت وزارة الخدمة المدنية على حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر في ردها على تساؤل أحد المواطنين عن إجازة عيد الفطر المبارك، ما يفيد مدة الإجازة، وآخر يوم عمل.