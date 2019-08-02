السعودية تستعد لإستقبال الحجاج بحافلات حديثة مزودة بشاشات .. صور

استعدت المملكة العربية السعودية مؤخرا بكامل اجهزتها من اجل استقبال حجاج بيت الله الحرام في شتي انحاء السعودية، وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية والأمنية وتسهيل عمليات نقل الحجاج من مكة الي المدينة عن طريق قطار خادم الحرمين الشريفيين الي جانب ضبط الحالة المرورية بالطرقات.



السعودية ..حافلات لإرشاد الحجاج

وبحسب وكالة الانباء السعودية ” واس” ان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، جهزت مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال الحجاج – ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ- والبالغ عددهم 6000 حاج ، والتي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة الحجاج وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

6000 حاج وحاجة

ولفت التقرير الي ان عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية ابلغ “6000” حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته الي 53,747 ألف حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

أول أيام عيد الأضحى

وأعلنت المملكة العربية السعودية رسميا أن أمس الخميس المتمم لشهر ذي القعدة ، واليوم الجمعة الثاني من أغسطس غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440، حيث أكد بيان رسمي للحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة معلنه أن الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق العاشر من شهر أغسطس ، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.