السعودية تستقبل 95 مليون حاج خلال نصف قرن .. تعرف علي التفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت احصائية حول استقبال المملكة للحجاج خلال الـ 50 عام الأخيرة، حيث لفتت الإحصائية التي اعتدتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية الي استقبال السعودية 95.853.017 مليون حاج خلال النصف قرن الأخير، مشيرة الي تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسم حج.

عدد الحجاج

ولفت التقرير الذينشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس” الي ان أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة بلغ 54.465.253 مليون حاجًّا.

فيما بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط “23.796.977” مليون حاجًّا ، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

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تأمين الحجاج

ويهدف برنامج إحصاءات الحج إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، سواء أكانت خدمات اجتماعية أو صحية، أو أمنية، أو غذائية، أو خدمات المواصلات، وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووضعها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك.

الإحصاء السعودية

واشار التقرير الي ان مهمة حصر أعداد الحجاج كل عام من أبرز المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حيث أوكلت مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام للهيئة العامة للإحصاء في عام 1390هـ حينما كانت تعمل بمسمى “مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات”، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة الحجاج، واستمرت تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطويرًا في أساليب العد والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، حيث تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج -حصر أعداد الحجاج ، وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ، ومؤشرات إدارة أعمال الحج – سعيا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.

الرقم النهائي للحجاج

وستقوم الهيئة بإصدار الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذي الحجة- وقفة عرفات-، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينة نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.