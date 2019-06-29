السعودية تسقط طائرة حوثية جديدة وتدمر مخازن وآليات للحوثيين

كلمة.أورج| قالت فضائية “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل على شاشتها منذ قليل إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين من صنعاء باتجاه جازان جنوب السعودية.

كما قالت “سكاي نيوز” إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نجحت في تدمير مخازن وآليات للحوثيين في مدينة صعدة في إطار الحرب الدائرة في اليمن.

وقال “تركي المالكي” المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، اعترضت مقاتلات قوات التحالف طائرة مسيرة (بدون طيار) أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه جازان، ونجحت في إسقاطها.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصادرها العسكرية في اليمن قولها إن قوات التحالف نجحت في تدمير عدد من الآليات ومخازن الأسلحة الخاصة بالحوثيين في معقلهم بمدينة صعدة، وتحديداً في مديرية كتاف شرقي صعدة.

وأضافت الوكالة أنه تم أيضاً استهداف موقع آخر للحوثيين في منطقة “الفحلوين’ المجاورة لمركز مديرية كتاف نتج عنه مصرع عدد من أفراد الحوثيين وتدمير مدفعية.