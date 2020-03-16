السعودية: تعرف على أعرض مرض كورونا في الإبل

أعراض مرض كورونا في الإبل، يمكن أن يصيب مرض كورونا كل من الإنسان أو الحيوان، كما يمكن أن تنقل العدوي من الحيوان إلي الإنسان أو من الإنسان للإنسان، لذلك نوضح في تلك المقال عن أعراض مرض كورونا في الإبل، كما يمكنك التعرف على أعراض الفيروس المستجد للإنسان من خلال الضغط على فيروس ميرس المستجد .

أعراض مرض كورونا في الإبل

هناك بعض الأعراض التي تظهر على الإبل والتي تشير بإصابة الإبل بالعدوي أو المرض فما هي أعراض مرض كورونا في الإبل ، حيث وكما أشارنا أعلاه فأن العدوي يمكن أن تنقل من الحيوان للإنسان من خلال المخالطة، وذلك لأن الفيروس المستجد مصدره الأساسي حيواني وتم انتقاله للبشر، وقد سبق انتقال العدوي من الجمال و الإبل سابقًا للإنسان في فيروس ملتزمة الشرق الأوسط والذي يصيب الجهاز التنفسي وله أعراض مشابه لفيروس كورونا .

أهم المستجدات والتوقعات عن كورونا وزارة الصحة السعودية .



لذلك يجب تواخي الحظر عند التعامل مع الإبل خلال فترة انتشار مرض كورونا، حيث أشارة بعض الدراسات إلى انتشار الكورونا في الجمال العربية والأسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط ، ومن أهم أعراض مرض كورونا في الإبل :