السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحي .. رسميا

أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا أن اليوم الخميس المتمم لشهر ذي القعدة ، وغدا الجمعة الثاني من أغسطس غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440، حيث أكد بيان رسمي للحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة معلنه أن الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق العاشر من شهر أغسطس ، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

أول أيام عيد الأضحي المبارك

ولفتت المحكمة خلال بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ” واس” الي انها عقدت جلسة مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ، متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

واستطرد البيان : بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة الموافق للثاني من شهر أغسطس علي ان يكون الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس ، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

غرة ذي الحجة

وكان قد أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بالقاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا غداالجمعة 2 أغسطس، ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.