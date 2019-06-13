السعودية | تعلن الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن وظائف شاغرة بمقر الديوان ومحاكمه

ديوان المظالم للرجال تتوفر به الوظائف الشاغرة المختلفة في مقر الديوان، وفي محاكم الديوان في كل من جدة، والرياض، والمدينة المنورة، وسكاكا، والدمام، ومكة المكرمة، وأبها، ونجران، والأحساء، وحائل، في كل من المرتبتين السادسة والرابعة، ويمكن التسجيل في الوظائف الشاغرة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن تلك الوظائف من خلال المسابقة الوظيفية، تابعونا في كلمة دوت أورج للتعرف على تفاصيل التقدم لوظائف شاغرة في ديوان المظالم للرجال.

وظائف شاغرة في ديوان المظالم للرجال السعودية

نوهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للوظائف الشاغرة، وتلك الشروط تم تحديدها في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

التقديم للوظائف يكون عبر رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، في الفترة بين يومي 15 و17 من شهر شوال الجاري 1440 هـ ويجب أن تتوفر الشروط التالية: