السعودية تعلن رسميا: الحج العام المقبل دون جواز سفر.. وتنشر تكلفة بطاقة الحج الذكية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الحج العام المقبل يكون بدون جواز سفر ؛ وذلك بسبب بطاقة الحج الذكية التي أوشكت على العمل بها إذ إنها دخلت حيز التنفيذ، وتتميز بالعديد من التفاصيل والمميزات وذلك للسهيل على زوار بيت الله الحرام.

السعودية: الحج بدون جواز سفر

ونشر محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة بالمملكة على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التغريدات القصير «تويتر» مميزات وتفاصيل بطاقة الحج الذكية، والتي تمنح حجاج بيت الله الحرام الكثير من المزايا منها عدم حمل جواز سفر والمزيد من الأوراق الإثباتية والمالية، تسهيلا وتيسيرا على الحجاج.

مشروع بطاقة الحج الذكية حيز التنفيذ

كما أكد العبد الكريم الإعلامي السعودي وفق فيديو نشره أن مشروع بطاقة الحج الذكية دخل حيز التنفيذ، هذا العام في نهاية موسم الحج، وقد تم تجربة البطاقة على أكثر من 150 حاجا الأيام السابقة ؛ وبعد إثبات نجاحه تم اتخاذ قرار بتعميم البطاقة في موسم الحج المقبل العام القادم.

مزايا بطاقة الحج الذكية

وتشمل بطاقة الحج الذكية الكثير من المزايا ومنها:

معلومات كاملة عن الحاج.

استغناء الحاج عن حمل جواز السفر.

تمكن الحاج من سحب الأموال.

البطاقة مزودة بخاصية تتبع الحجيج، مما يساعد على الحد من مشكلة التخلف عن الأفواج وغيرها.

تستخدم في دخول الفندق والقطار والخدمات المتعلقة بالمناسك.

تكلفة بطاقة الحج الذكية

تصدر بطاقة الحج الذكية في الموطن الأصلي للحاج ، وتكون تكلفتها 100 دولار، ويستخدمها الحاج ويتحكم فيها عن طريق تطبيق على الهاتف الذكي المحمول، بما تحمله من ميزات سواء كانت شخصية أو طبية أو سكنية، فهي متعددة المزايا.

توسعة الحرم المكي

ويذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في «الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي» أنها انتهت من نسبة 85 % من المشروع القائم الذي يختص بتوسعة الحرم المكي ؛ إذ أنه تم توسعة الحرم بمساحة 3000 متر مربع، حسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.