السعودية تعلن رسميا طريقة الحصول على الإقامة المميزة

بدأ مركز الإقامة المميزة في السعودية، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك.

تعمل المنصة على تسهيل اجراءت الاقامة المميزة للراغبين من خلال رفع الوثائق المطلوبة والسداد الالكتروانى للمقابل المالي المخصص لإجراءات الاقامة كما يوفر الموقع الإلكتروني التعريف بالنظام والمركز.

وتهدف الاقامة المميزة لمنح المقسم وأسرته مزايا الاقامة ومنها إرسال زيارة لأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وتضمن نظام الإقامة المميزة دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية .

أنواع الإقامات المميزة

يوجد نوعين من الاقامة المميزة الموجودة بالمملكة العربية السعودية

اقامة دائمة : تكون الاقامة المميزة الدائمة مرة واحدة مدى الحياه مقابل رسوم مادية

اقامة محددة: وتكون الاقامة المميزة المحددة تدفع مرة سنويا وتشمل العديد من المزايا مقابل رسوم مادية وفقا لشروط أهمها وجود جواز ساري المفعول مع تقرير صحي وسجل جنائي.

وتأتي موافقة مجلس الوزارة على نظام الاقامة المميزة لمن يرغب بالاستقرار واستثمار وامتلاك العقارات وفقا لشروط تحددها المملكة وفقا لمعايير تحقق للمملكة مزيد من النمو والتطور الاقتصادي.

وتعد الاقامة المميزة خدمة من الخدمات التي تقدمها المملكة وتعمل على تطويرها بما يتماشى مع روية 2030 للنهوض بكافة الخدمات التي تخدم المقيمين بالمملكة واسرهم والنجاح فيها.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية سابرك .