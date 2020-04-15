السعودية تعلن عن ضوابط جديدة لحظر التجول أهمها منع تجمع أكثر من شخصين

مع استمرار ارتفاع معدلات ومؤشرات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بالمملكة يأتي دور اللجنة المعنية بمتابعة المستجدات الخاصة للوضع الصحي لفيروس كورونا، ويكون دور اللجنة معرفة أعداد المخالفين لمنع التجوال، ويعتبر تجمع أكثر من شخصين خارج المنزل أثناء فترة التجوال مخالفة طبقا لتعليمات وزارة الداخلية وتطبق عليهم العقوبات المقررة، مع قيام الوزارة بتطبيق التدابير ألاحترازية من خلال تعزيز التواجد الأمني بالشوارع الجانبية والتجارية، مع نشر نقاط التفتيش علي الشوارع الرئيسية وإعلان العقوبات بشكل يومي والتشهير بمكرري المخالفات.

حظر التجوال في السعودية

وتقوم اللجنة المعنية أيضآ بأغلاق آي منشئة تخالف التعليمات وتحصل علي تصريح دون الحاجة إليه ولقد وضعت اللجنة المعنية مجموعة من الأجراءات والضوابط لمنع التلاعب في الأذونات منها تطبيق عقوبة منع التجوال من خلال استخدام تصاريح تطبيق التواصل الإلكترونية في غير الغرض المخصص له، ومع متابعة أفراد الأمن للتأكد من جميع الأذونات الخاصة خلال فترة منع التجوال ومع تطبيق قرارات اللجنة ارتفعت نسبة بقاء المواطنين بمنازلهم بنسبة تصل إلى 23 % مع انخفاض معدل التسويق إلي 24 % .

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عند النظر إلي تطبيق حظر التجوال نجد أنه حرصا من المملكة علي صحة المواطنين ولأحكام السيطرة في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات مثل باقي الدول التي انتشر بها الفيروس بمعدلات كبيرة جدا مع خروج الأمر عن السيطرة في العديد من الدول الأخرى.