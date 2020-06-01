السعودية تعلن عن مناطق المصابين اليوم بكورونا وعددهم واجمالي عدد المتوفين والمتعافين

السعودية تعلن عن مناطق المصابين اليوم بكورونا وعددهم واجمالي عدد المتوفين والمتعافين

أصدرت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة بيانًا على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) على شبكة الإنترنت توضح فيه الأعداد التي أصيبت بفيروس كورونا كوفيد 19، اليوم الاثنين 1 يونيو 2020. وكذلك شمل البيان المناطق التي وقعت فيها الإصابات، وعدد الوفيات والمتعافين.

المناطق التي سجلت حالات إصابة اليوم الاثنين في السعودية بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية إن الأماكن التي أصيبت بالحالات الخاصة بالفيروس التاجي كورونا كوفيد 19 الاثنين الأول من يونيو 2020 وكانت كالتالي: الرياض 668، وفي جدة 293 والدمام 290 ومكة المكرمة 164 والجبيل 62 والهفوف 39 والمراحمية 27 والقطيف 22 وخلبص 21 والخرج 20 والمدينة المنورة 19 وحائل 19 والطائف 27 والظهران 22، ورفائع الجمش 21 والخبر 20 ووادي الدواسر 19، وأبها 19 وصفوي 17 وتبوك 14 ونجران 13 وبيشة 11 وعفيف 11 وحوطة بني تمام 10 وبريدة 10 وحفر الباطن 9 وعرعر 8 وشرورة 7 وضرماء 7 وحريملاء 7 والمجاردة 6 ومحايل عسير 6 ورأس تنورة 6 وبيش 5 والكامل 5 والمجمعة 5، وتشمل الاصابة كل من الرين 4 والنماص 4 وخميش مشيط 4 والخفجي 4 والبطحاء 4 وليلى 4 والسليل 4 والزلفي 3 ونمرة 3 والسجن 3 ويلسمر 3 ورجال ألمع 3 وجازان 3 والحاصرة 3 والقويعية 2 وحوطة سدير 2 وربضة العرض 2 والجفر 2 والعيون 2 والقوز 2 وأحد رفيدة 2 والبشائر 2 والنعيزية 2 والغزالة 1 والشملي 1 والحرث 1 والعيداني 1 ويدمه 1 والأرطاوية 1 والبحادية 1.

كم عدد المصابين والمتعافين في السعودية اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 ؟

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة على حسابها على (تويتر) أن عدد الحالات التي أصيبت بكورونا كوفيد 19 وصلت اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، إلى 1881 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 جديدة، وتم تسجيل 22 حالة وفيات- رحمة الله عليهم وجعلهم من الشهداء-، كما قالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل عدد 1864 حالة تعافي وبهذا أصبح عدد اجمالي المتعافين من كورونا في السعودية حتى اليوم 64306 ولله الحمد. وأما على مستوى الاحصاءات العالمية في فيروس كورونا فقد وصل العدد إلى 6193548 ووصل عدد إجمالي المتعافين على المستوى الدويل من كورونا كوفيد 19 إلى 2656267 ووصلت أعداد الوفيات من فيروس كورونا 372479 متوفى على مستوى العالم أجمع. وتنصح وزارة الصحة السعودية إذا ما شعرت بأي عرض من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا عليك الاتصال مباشرة بالرقم الساخن لوزارة الصحة 937.