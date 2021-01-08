السعودية تعلن فتح جميع منافذ السفر بدءا من هذا التوقيت

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة 8 يناير، موعد فتح جميع السفر بشكل كامل بعد أن علقتها أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة وفي دول العالم وقررت الدول غلق منافذ السفر منعا لنقل العدوي وحفاظا علي المواطنين.

وكشفت السلطات اليوم، أن فتح جميع المنافذ سيكون من بداية 31 مارس المقبل، مع السماح لجميع المواطنين بالسفر إلي خارج المملكة والعودة إليها، وذلك بعد أن فترة من تعليق السفر بسبب ظهور السلالة الجدية من فيروس كورونا في إنجلترا وعدد من الدول منها دول إفريقية حفاظا علي المواطنين في المملكة.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية “واس “، إن مسئول في وزارة الداخلية كشف أانه صدر قرار جاء نصه “إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة”.

انخفاض معدلات إصابات كورونا

وأضاف المصدر حسب وكالة الأنباء السعودية، أنه نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وما تشهده الكثير من الدول العالم من الموجة الثانية، والتي اصطبحت بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس وجاء سريعة بشكل أكبر في معدلات الانتشار، وجاء القرار حسب المصدر لانخفاض حالات الإصابة في السعودية بالفيروس التاجي خلال المرحلة الأخيرة بحمد الله، بالإضافة إلي حرص السلطات علي سلامة المواطنين وصحتهم والحفاظ علي المعدلات المنخفضة بالمملكة.

وشدد المصدر حسب “واس” علي أهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من لقاح فيروس كورونا الذي قرر الملك سلمان خادم الحرمين أن يكون مجاني لجميع الموجودين في المملكة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، خلال الفترة القادمة وتوزيعة علي مناطق المملكة لتحصين الفئات الأولي له والذين يكونون عرضة للمضاعفات الخطيرة بعد الإصابة بالفيروس.

قرارات السلطات السعودية بشأن فتح المنافذ

وأكد المسؤول حسب وكالة الآنباء السعودية، أن وزارة الداخلية تعلن أنه بدء من الأربعاء 31 مارس 2021م الموافق 18- 8-1442 هـ وذلك تنفيذا للإجراءات والاحترازات التي وضعتها اللجنة الخاصة التي عينت في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق مع الجهات المعنية وجاء القرار علي النحو التالي: