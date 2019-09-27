السعودية تفتح أبوابها للعالم عبر التأشيرة السياحية.. تعرف شروط منحها ومدتها
التأشرة السياحية في السعودية .. شروطها ومدتها
اليوم الجمعة 27/9/2019 يوافق اليوم العالمي للسياحة ، ومن المنتظر أن تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للعالم عبر التأشيرة السياحية ، وذلك بهذه المناسبة ، حيث من المتوقع ان تُمنح هذه التأشيرة لمواطني 49 دولة حول العالم وهي (معظم دول أوروبا إضافة إلى أمريكا ، وكندا ، وأستراليا ، ونيوزلندا ، وبعض الدول الآسيوية) ، والتي يتم الحصول عليها عن طريق المنصة الإلكترونية أو مباشرة في المنافذ الحدودية للمملكة ، ويبلغ قيمة رسوم التاشيرة السياحية حسب ما نشرته إمارة مكة المكرمة 440 ريال سعودي وهي عبارة عن (300 ريال للتأشيرة + 140 ريالًا قيمة التأمين الطبي).
التأشيرة السياحية السعودية
كيفية الحصول على التأشيرة السياحية
حسب الأنفوجرافيك الذي نشرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي ، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة من خلال 6 منافذ وهي:
- المطارات الدولية في الرياض ، والمدينة ، المنورة ، وجدة ، والدمام.
- منفذي البطحاء ، وجسر الملك فهد.
كما يمكن الحصول على التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية ، أما شروط وأحكام التأشيرة السياحية فهي كما يلي:
- قيمة التأشيرة 440 ريال سعودي (300 ريال للتأشيرة + 140 ريالًا قيمة التأمين الطبي).
- تُمنح عبر المنصة الإلكترونية ، أو مباشرة عند الوصول.
- يستغرق استخراجها من 5 – 30 دقيقة.
- مدة صلاحيتها سنة واحدة.
- تُمنح لمن بلغ سن 18 عام من العمر ، ولمن دون ذلك بشرط وجود ولي الأمر.
- لا يُشترط لمنحها الديانة.
- أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر بتاريخ دخول المملكة.
- مدة الإقامة 90 يومًا متصلة خلال السنة الواحدة ، وبما لا يتجاوز زيارتين خلال العام الواحد.
- مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا منذ تاريخ إصدارها.
أما بما يتعلق بمواطني الدول الأخرى فيمكن طلب التأشيرات السياحية ومنحها من خلال سفارات المملكة وقنصلياتها في بلادهم ، والتي يتم منحها خلال مدة لا تتجاوز يومين.
ويجدر الذكر أنه غير مسموح للسياح غير المسلمين ، دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمكن للمسلمين أداء مناسك العمرة في غير موسم الحج ، ولا يُسمح لحاملي التأشيرات السياحية استعمالها للعلاج أو للحج.