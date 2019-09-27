السعودية تفتح أبوابها للعالم عبر التأشيرة السياحية.. تعرف شروط منحها ومدتها

اليوم الجمعة 27/9/2019 يوافق اليوم العالمي للسياحة ، ومن المنتظر أن تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للعالم عبر التأشيرة السياحية ، وذلك بهذه المناسبة ، حيث من المتوقع ان تُمنح هذه التأشيرة لمواطني 49 دولة حول العالم وهي (معظم دول أوروبا إضافة إلى أمريكا ، وكندا ، وأستراليا ، ونيوزلندا ، وبعض الدول الآسيوية) ، والتي يتم الحصول عليها عن طريق المنصة الإلكترونية أو مباشرة في المنافذ الحدودية للمملكة ، ويبلغ قيمة رسوم التاشيرة السياحية حسب ما نشرته إمارة مكة المكرمة 440 ريال سعودي وهي عبارة عن (300 ريال للتأشيرة + 140 ريالًا قيمة التأمين الطبي).







التأشيرة السياحية السعودية







كيفية الحصول على التأشيرة السياحية

حسب الأنفوجرافيك الذي نشرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي ، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة من خلال 6 منافذ وهي:

المطارات الدولية في الرياض ، والمدينة ، المنورة ، وجدة ، والدمام.

منفذي البطحاء ، وجسر الملك فهد.

كما يمكن الحصول على التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية ، أما شروط وأحكام التأشيرة السياحية فهي كما يلي:







قيمة التأشيرة 440 ريال سعودي (300 ريال للتأشيرة + 140 ريالًا قيمة التأمين الطبي).

تُمنح عبر المنصة الإلكترونية ، أو مباشرة عند الوصول.

يستغرق استخراجها من 5 – 30 دقيقة.

مدة صلاحيتها سنة واحدة.

تُمنح لمن بلغ سن 18 عام من العمر ، ولمن دون ذلك بشرط وجود ولي الأمر.

لا يُشترط لمنحها الديانة.

أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر بتاريخ دخول المملكة.

مدة الإقامة 90 يومًا متصلة خلال السنة الواحدة ، وبما لا يتجاوز زيارتين خلال العام الواحد.

مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا منذ تاريخ إصدارها.

أما بما يتعلق بمواطني الدول الأخرى فيمكن طلب التأشيرات السياحية ومنحها من خلال سفارات المملكة وقنصلياتها في بلادهم ، والتي يتم منحها خلال مدة لا تتجاوز يومين.

ويجدر الذكر أنه غير مسموح للسياح غير المسلمين ، دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمكن للمسلمين أداء مناسك العمرة في غير موسم الحج ، ولا يُسمح لحاملي التأشيرات السياحية استعمالها للعلاج أو للحج.