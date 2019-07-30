السعودية تقدم خدمة جديدة لتوعية الحجاج .. صور

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم خدمة جديدة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من منفذ الوديعة البري ، حيث افتتح الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم الثلاثاء مركز التوعية التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالوديعة، لإرشاد وتوعية الحجاج، القادمين عبر منفذ الوديعة البري.

مناسك الحج

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال جولته الخدمات التي يقدمها المركز، من خلال إهداء المصاحف الشريفة لضيوف الرحمن، وتزويدهم بكتيبات إرشادية عن مناسك الحج، والإجابة على استفساراتهم الشرعية.

خدمة للحجاج

وأطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز – بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس” خدمة هاتف الفتاوى المجاني للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بإجراء أول اتصال هاتفي بين مركز التوعية بمدينة الحجاج في الوديعة وإدارة التوعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية .

الأمن السعودي يدفع بـ ” طائرات مروحية ” لتأمين الحجاج

تأمين الحجاج

وكانت قد أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن السعودي في تنفيذ خطتها من أحل تأمين حجاج بيت الله الحرام من خلال الدفع بالطائرات المروحية في المواقع المددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى دعم وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة لمواكبة تنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج خاصة وأن الطرق السريعة بين هاتين المدينتين المقدستين تشهد كثافة مرورية عالية.

المحكمة العليا السعودية تعلن موعد رؤية هلال ذي الحجة

رؤية هلال ذي الحجة

كما دعت المحكمة العليا السعودية الي تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1440 هجري ، والأول من أغسطس 2019، مطالبة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة من يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.