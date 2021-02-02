السعودية تقرر تعليق السماح للقادمين بدخول المملكة من غير المواطنين مؤقتًا من 20 دولة

السعودية تقرر تعليق السماح للقادمين بدخول المملكة من غير المواطنين مؤقتًا من 20 دولة

ضمن إطار التدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء تعليق السماح للقادمين بدخول المملكة من غير المواطنين بشكل مؤقت وذلك للقادمين من 20 دولة واستثنى القرار المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

الدول المشمولة بقرار التعليق

وتضمنت قائمة الدول الـ20 التي يُحظر دخول القادمين منها غير المواطنين والدبلومايببن والممارسين الصحيين وعائلاتهم حسب وزارة الداخلية الدول التالية:

الأرجنتين.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

جمهورية ألمانيا الاتحادية.

الولايات المتحدة الأميركية.

جمهورية إندونيسيا.

إيرلندا.

إيطالية.

جمهورية باكستان الإسلامية.

جمهورية البرازيل الاتحادية.

الجمهورية البرتغالية.

المملكة المتحدة.

جمهورية تركيا.

جمهورية جنوب أفريقيا.

مملكة السويد.

الاتحاد السويسري.

جمهورية فرنسا.

الجمهورية اللبنانية.

جمهورية مصر العربية.

جمهورية الهند.

اليابان.

وشمل القرار أيضًا القادمون من دول أخرى إذا كانوا مروا بأي من تلك الدول العشرين خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة، وأشارت الوزارة إلى أن التعليق سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021.