السعودية تكشف عن مستجدات كورونا اليوم .. وتعلن وصول إجمالي الإصابات إلى 24097 حالة

ما زال فيروس كورونا المستجد يؤرق العالم، ويخيم بظلاله على جميع مناحي الحياة البشرية في معظم بلاد العالم، وبدأت الحكومات تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، منها فرض حظر التجوال على المواطنين لعدد ساعات محددة، بل قامت بعض الدول بعزل مناطق بأكمالها لمنع تفشي الوباء بين مواطنيها .

السعودية تسجل أول حالة إصابة بـ “كورونا” في 2 مارس

كانت المملكة العربية السعودية قد سجلت أول حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في 2 مارس 2020م، لمواطن سعودي عائد من إيران عن طريق دولة البحرين، لتبدأ بعدها اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية، منها تعليق العمرة للمقيمين والمواطنين داخل المملكة، وبدأت في الإغلاق الجزئي للحرمين للتطهير والتعقيم .

الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المملكة للحد من انتشار كورونا

تعليق الدخول للعمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة بداية من 11 مارس .

تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة بداية من 9 مارس .

تعليق الرحلات الجوية بداية من 12 مارس .

تعليق النشاط الرياضي بداية من 14 مارس .

إغلاق المجمعات التجارية باستثناء السوبر ماركت والصيدليات بداية من 15 مارس .

إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد بداية من 18 مارس .

مستجدات كورونا بالمملكة اليوم الجمعة 1 مايو

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو 2020م، عن تسجيل 1344 حالة جديدة مصابة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24097 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ 20373، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة، في الوقت الذي تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات الإجمالية 169، مع وصول حالات التعافي إلى 3555 حالة، مناشدة المواطنين بضرورة الابتعاد عن التجمعات وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .