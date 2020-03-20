السعودية: تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونياً من خلال منصتي «أبشر ومقيم»

قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، بإتاحة خدمة تمديد تأشيرة الزيارات إلكترونياً بجميع أنواعها، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات عبر المواقع الإلكترونية «أبشر، مقيم»، وذلك للزائرين المتواجدين في السعودية، لفترة مماثلة للفترة الزمنية الموضحة في تأشيرة الإقامة الفعلية، حتى وإن تخطت مدة إقامتهم الفترة المحددة بنحو 180 يوماً.

تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونياً

وقالت الجوازات بأنه قد سبق الإعلان عن هذه الخدمة للأشخاص الذين يتعذر تمديد تأشيرة الزيارة لهم من خلال الخدمات الإلكترونية سابقاً، إذ كانت تطالب بضرورة مراجعة إدارات الجوازات لتلقي الخدمة، وأن تقديم تلك الخدمة إلكترونياً قد ساعد في تيسير الأمر على المواطن والمقيم، وبناء عليه، ليس هناك ضرورة لمراجعة مقرات الجوازات، حيث قامت بإتاحة التعاملات الإلكترونية وتقديم منصات للحصول على كافة الخدمات عن بُعد.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونيا

هناك شروط للحصول على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونيا، وهي أن يكون التمديد قبيل نهاية التأشيرة بنحو سبعة أيام أو أقل، وأيضا يشترط بأن لا يكون قد مر على انتهاء التأشيرة أكثر من 3 أيام.

والآن يمكنكم إرسال الاستفسارات والملاحظات حول تمديد تأشيرة الزيارات بالسعودية إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الرسمي (992gdp.gov.sa)، أو عبر الحساب الرسمي للجوازات على مواقع التواصل الاجتماعي،

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