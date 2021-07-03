السعودية تمنع السفر إلى ثلاثة دول جديدة دون الحصول على إذن مسبق

اتخذت وزارة الداخلية السعودية قرار بمنع السفر إلى ثلاثة دول جديدة لينضموا إلى قائمة الدول الممنوع السفر إليها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المملكة، وجاء هذا القرار حرصا من الوزارة على المواطنين خاصة بعد انتشار وتفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

السعودية تمنع السفر إلى الأمارات وأثيوبيا وفيتنام

وجاء القرار الأخير بضم الدول الثلاثة وهم :

جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

دولة الإمارات العربية المتحدة

جمهورية فيتنام الاشتراكية

إلى قائمة الدول الممنوع السفر إليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على موافقة من الحكومة السعودية.

كما تم إيقاف جميع الرحلات الجوية، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين من الدول سالفة الذكر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

واستثني القرار المواطنين المتواجدين حاليا بهذه الدول في حالة عودتهم قبل الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد 4 يوليو 2021 الموافق 24 ذي القعدة 1442هـ,

يبدأ تعليق الطيران مع هذه الدول من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد القادم، وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر إلي هذه الدول توخي الحذر والابتعاد عن الأماكن التي تنتشر بها الإصابة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية