السعودية تُحدد قيمة رسوم الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة للأجانب

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيمة رسوم الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة للأجانب بالمملكة، حيث أفادت صحيفة “عكاظ” بأن قيمة رسوم الحصول على خدمة الإقامة المميزة الجديدة بالمملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سعودي سنوياً أي ما يقارب من 27 ألف دولار أمريكي سنوياً.

وأشارت الصحيفة بأن المملكة سوف تطرح خدمة الحصول على الإقامة المميزة الدائمة وليست السنوية وتكون بشكل دائم وذلك مقابل سوم قيمتها تصل إلى 800 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل حوالى 213 ألف دولار أمريكي، بينما تبلغ رسوم الإقامة المميزة المؤقتة على 100 ألف ريال سنوياً بما يعادل 27 ألف دولار.

وأضافت صحيفة “عكاظ” بأن الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة للأجانب بالمملكة تتيح الفرصة أمام الراغبين من جميع الجنسيات والتي ترتبط بلادهم بعلاقات قوية مع المملكة للحصول على الإقامة المميزة الدائمة أو المؤقتة والتي تضمن لهم العديد من المميزات، وكذلك الاستفادة من العديد من الخدمات لهم ولعائلاتهم، ومن المتوقع أن تعمل بعض الجهات بالمملكة على منح عدد من الكفاءات والخبرات النادرة والمميزة إقامة متميزة وذلك بهدف الاستفادة منهم.

وأشارت الصحيفة بأن النظام الجديد وهو نظام الإقامة المميزة سواء المؤقتة أو الدائمة يهدف فى المقام الأول لمنح المستفيدين من الإقامة فرصة التمتع بجميع الخدمات التى يحصل عليها المواطن السعودي من امتلاك عقارات، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، والاستفادة من جميع خدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق وفق القواعد والتعليمات واللوائح التى يتم تطبيقها فى المملكة.