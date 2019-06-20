السعودية تُسقط طائرة حوثية حاولت استهداف مطار جازان

قالت قناة “سكاي نيوز عربية” منذ قليل إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت طائرة حوثية كانت تستهدف مطار جازان جنوبي المملكة ودمرتها تماماً فيما أعلنت قنوات أخرى أن الحوثيين حاولوا إطلاق لكن القوات ال السعودية استطاعت التعامل معها أيضاً.

حرب كبرى تبدو على الأبواب

وتزداد التوترات في المنطقة بعد تصاعد حدة المواجهات، بين السعودية والحوثيين من جهة والولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى، ويبدو أن الوضع سيتطور قريباً خصوصاً بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية جنوب البلاد صباح الخميس، وتصريحات ترامب بعد العملية التي ققال فيها إن الرد الأمريكي سيكون قريباً وسيشكّل مفاجأة ورداً حاسماً على تصرفات إيران.

وردت إيران بأنها لا تريد حرباً ضد الولايات المتحدة لكنها مستعدة لها ومستعدة لأية احتمالات، ويُتابع المحللون السياسيون الموقف في انتظار معرفة ما يقصده ترامب بـ “المفاجأة”.

الحوثيون يُهددون بالتصعيد

بعد اعتراض الطائريتين، قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين إن جماعته ستستهجدف مواقع أكثر حساسية إذا لم توقف السعودية هجماتها ضدهم في اليمن، ولم يذكر المتحدث أياً من تلك المواقع الحساسة.