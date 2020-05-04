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السعودية تُعلن حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا اليوم: 143 حالة حرجة

بواسطة أحمد سعيد
حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا اليوم في السعودية السعودية تُعلن حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا اليوم الإثنين، إذ سجلت 1645 إصابة جديدة بالفيروس التاجي “كوفيد -19″، ليصبح إجمالي أعداد المصابين 28656 حتى الآن بينهم 23989 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و143 حالة حرجة في العناية المركزة بمستشفيات المملكة.

وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نقلته قناة “العربية”، اليوم، الإثنين 4 مايو 2020: إن الوزارة سجلت 342 حالة تعافي من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4476 شخصًا، كما سجلت 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 191 حتى الآن.

حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا

وفي سياق إعلان حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا في المملكة اليوم، فقد أفاد متحد الصحة في البلاد، بأن الحالات الجديدة توزّعت بين عددٍ من مُدن المملكة، على النحو التالي:

87% ذكور.
13% إناث.
4% أطفال.
3% كبار سن (فوق 65 عامًا).
93% بالغين.
81% غير سعوديين (مُقيمين).

رسالة من متحدث الصحة السعودية

ووجّه “العالي”، رسال إلى المواطنين، في أثناء إعلان حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا بالمملكة اليوم، بضرورة أن يقوم مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، ومنها الكحة، أو ارتفاع درجات الحرارة، بعزل نفسه في غرفة بعيدًا عن باقي الأسرة التي يعيش معها.

كما طالب كل مَن يشعر بهذه الأعراض بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 937، ثم يقوم بعمل اختبار فيروس كورونا عبر التقييم الذاتي المتوفر في تطبيق “موعد”.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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