السعوديون يهاجمون الشركة العالمية بسبب ما حدث في مباراة الفتح والنصر

شن السعوديون هجومًا حادًا على الشركة العالمية المختصة بنقل فعاليات الدوري السعودي لهذا العام، والمعروف بكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب انقطاع البث التليفزيوني عن مباراة الفتح والنصر والتي انتهت منذ قليل، ودشن العديد من الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم عدة وسوم على تويتر، هاجم فيها الشركة ووصف ما حدث بالأمر المخزي، وتساءل الكثيرون لماذا الإصرار على استمرار تلك الشركة في النقل مع أنها لا تقوم بعملها بشكل احترافي على حد قولهم.

بيان الشركة العالمية

في إطار ذلك نشرت الشركة العالمية بيان اعتذرت فيها على موقعها الرسمي عما حدث، وقد نقلت البيان شبكة قنوات السعودية الرياضية والتي تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي، وقد أوضحت الشركة في بيانها أن سبب الخلل هو انقطاع في التيار الكهربائي، نتيجة عطل مفاجئ في المولد الرئيسي مما جعل الشركة وبسرعة تقوم بتشغيل المولد الاحتياطي واستئناف فعاليات النقل.

وأوضحت العالمية في بيانها أن هذا الخلل من النادر ما يحدث، وأنها قامت فيما قبل بنقل ما يقرب من 1500 مباراة لم يحدث مثل ذلك الخطأ من قبل، وأنها تتعهد عدم تكراره فيما بعد أو خلال المباريات القادمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020.

وبرغم ذلك الاعتذار إلا أن الهجوم استمر على الشركة التي وصفها السعوديون بالفاشلة في نقل المباريات، خاصة أنه من المفترض أن مهندسي الشركة يقومون بفحص الأجهزة التي سوف تستخدمها في النقل قبل المباريات.