السفارة السعودية تحذر مواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية

وجهت السفارة السعودية الموجودة في واشنطن تحذيرًا إلى المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية من تلقي أي اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من جهات تنتحل السفارة أو الملحقيات السعودية.

مفاد بيان السفارة السعودية

ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية بيانا على موقعها يفيد أن هذه جهات معينة تستغل أرقام السفارة والملحقية الثقافية للاحتيال على المواطنين السعوديين المقيمين في أمريكا.

اقرأ أيضا:

الاحتيال على المواطنين السعوديين

وأكدت السفارة السعودية، أنه تم رصد حالات كثيرة بشأن احتيالات مكررة تعرض لها العديد من المواطنين السعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج السعودية.

انتحال صفة موظفي السفارة السعودية

ويذكر أن هؤلاء الأشخاص ينتحلون شخصيات موظفي السفارة السعودية ويطلبون تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية.

تهديد المواطنين السعوديين

وتابعت السفارة أنه، في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية عن أسمائهم، بحجة أن شهاداتهم مجهولة المصدر وغير معترف بها.

وجددت السفارة تأكيدها على أنها ليست الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية مثل توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات الجامعية.

وأهابت السفارة بالمواطنين في السعودية والولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة.

← إقرأ أيضاً: