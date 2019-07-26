السفارة السعودية تنوه .. ممنوع ارتداء النقاب في هذه الدولة

قالت السفارة السعودية في لاهاي بأنه سيتم تطبيق قانون حظر النقاب في هولندا ابتداء من الشهر القادم وذلك في المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات ، وذلك ما دعي سفارة المملكة – بحسب صحيفة عكاظ السعودية – تطالب المواطنين السعوديين بضرورة اتباع التعليمات خلال التواجد في هولندا للسياحه او الدراسة منعا للمساءلة القانونية.

حظر النقاب

وكانت قد قررت هولندا بدء حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة والمستشفيات والمدارس بداية من شهر أغسطس المقبل حيث سيتم تغريم النساء اللاتى ترتديانه غرامة مالية تصل 150 يورو.

وتضم قائمة الدول الأوربية التي تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة العديد من الدول أبرزها فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك .

دول تناقش الحظر

الي جانب ذلك هناك دول أوربية أخري مثل مثل ألمانيا وسويسرا والنرويج لا تزال تناقش صدور قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة ، إلا ان ايطاليا لديها قانون منذ سبعينيات القرن الماضي يحظر علي الشخص ارتداء ملابس تصعب معرفة هويته.

يذكر ان البرلمان التونسي أعلن بداية الشهر الجاري بدء النظر في مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة وتنظيم عقوبات للمخالفين ، حيث طرح القانون من قبل -كتلة الحرة- التي تمثل حزب حركة مشروع تونس العلماني منذ 2016، وبدأت لجنة التشريع العام النظر فيه منذ بدابة الشهر الجاري.