السفارة السعودية في الفلبين تُحذر السعوديين من أمر خطير متعلق باستقدام العمالة الفلبينية

حذرت السفارة السعودية في دولة الفلبين مواطنيها من الوقوع في أخطاء كبيرة، اعتبرتها من ضمن الأخطار التي يتعرض لها مواطني المملكة العربية السعودية، وهي متعلقة باستقدام العمالة الفلبينية، حيث أشارت السفارة إلا أن عدد كبير من السعوديين يتعامل مع جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع عاملات يقومن بالترويج لأنفسهن من خلال مقاطع فيديو منتشرة على تلك المواقع، ويقومن بتقديم تسهيلات كبيرة من أجل التعاقد معهن للعمل داخل الأراضي السعودية.







السفارة السعودية تحذر مواطنيها من العمالة الفلبينية

وأضافت أن ذلك يحمل العديد من وسائل النصب والاحتيال، حيث يقوم المواطنون بدفع أموال مسبقة تضيع عليهم وأن السفارة تتلقى بشكل مستمر العديد من تلك الشكاوى من سعوديين تعرضوا لعمليات نصب من فتيات فلبينيات، بغرض العمل لديهن بالمملكة، حيث أنه يتم التواصل بشكل غير رسمي من خلال مكاتب غير معتمدة، وكل عملها متواجد على مواقع التواصل وكذلك تواصل فردي مع بعض هؤلاء القتيات.







هذا وشددت السفارة السعودية على مواطنيها، بأنه يجب أن يتم التعامل بشكل رسمي من خلال مكاتب الاستقدام السعودية والمعتمدة لدى الحكومة بالمملكة، وذلك لضمان حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لعمليات نصب جديدة.

هذا ومن المعروف للجميع أن عدد العاملين من الفلبين ودول أخرى أسيوية، يتزايد على الأراضي السعودية إلا أن الفلبين هي أكبر مورد للخادمات للمملكة وهذا ما توضحه الأرقام بشكل صريح.