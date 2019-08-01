السلطات السعودية تفرش مسجد التنعيم بالسجاد الفاخر لإستقبال الحجاج ..صور

قامت السلطات السعودية بتطوير مرافق وزارة الشؤون الإسلامية بتطوير مرافقها من أجل استقبال الحجاج، حيث وجه وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد التنعيم – مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ــ بمكة المكرمة، فرشاً فاخراً يغطي مساحة الجامع التي تبلغ 6000م2وذلم للتسهيل علي الحجاج أداء المناسك بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج .

السعودية ..مسجد التنعيم

ويقع مسجد التنعيم في الجزء الغربي من مكة المكرمة، على مسافة 7 كم عن الحرم المكي الشريف، ويعد ميقات المعتمرين من مكة المكرمة، لكونه أدنى الحل، وقد اكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – بالعمرة في حجة الوداع سنة 10 للهجرة.

السعودية .. فرش 600 ألف متر

وتضمنت توجيهات الوزير السعودي – بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس” مباشرة إحدى الشركات الوطنية السعودية بالعمل على الفور بفرش الجامع بأفخم السجاد والانتهاء من جميع الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج لمكة المكرمة، وبدء أعمال الحج، خاصة انه تم فرش أكثر من 600 ألف متر مربع موزعة على مناطق المملكة.

السعودية تجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة لعلاج مرضي حجاج بيت الله الحرام

السلطات السعودية.. الإهتمام بالحجاج

وأعلنت لقيادة العامة لطيران الأمن السعودي في وقت سابق عن تنفيذ خطتها من أجل تأمين حجاج بيت الله الحرام من خلال الدفع بالطائرات المروحية في المواقع المحددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى دعم وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة لمواكبة تنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج .