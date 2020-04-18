الشروط ورابط تسجيل الدخول.. التفاصيل الكاملة عن برنامج وصول لدعم المرأة العاملة بالسعودية

أصبح برنامج وصول الذي أطلقته وزارة العمل التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية واحد من أكثر البرامج رواجا داخل المملكة في الفترة الأخيرة، خاصة أنه أحد البرامج التي تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية دعم المرأة السعودية ودعم عملها خلال الفترة المقبلة، حيث تحدث خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة خلال الفترة الماضية قائلا إن هناك أكثر من 5 ألاف سيدة سعودية تقدموا بطلب لبرنامج وصول من أجل مساعدتها في عملها.

ونجح برنامج وصول في أن يجذب المرأة العاملة في القطاع الخاص بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ومن خلال هذا المقال سنعرفكم على التفاصيل الكاملة للبرنامج، وكل ما تريدون معرفته عنه حيث من خلال موقع “كلمة” الإخباري يمكنكم التعرف على طريقة تسجيل الدخول على برنامج وصول والشروط المطلوبة لذلك.

ما هو برنامج وصول؟

يعتبر برنامج وصول أحد البرامج التي تُقدم من قبل صندوق التنمية البشرية بالشراكة مع مزودي خدمات توجيه سيارات الأجرة، وذلك من أجل الوقوف بجانب المرأة العاملة ومساعدتها بشكل كبير في التنقل من مكان إلى آخر خاصة العاملات في القطاع الخاص.

ما هي شروط الحصول على خدمات برنامج وصول؟

ويوجد مجموعة من الشروط التي وضعها برنامج وصول من أجل الحصول على خدمته للمرأة وهي:

أن تكون المرأة حاملة للجنسية السعودية أن يتراوح العمر من 18 إلى 65 عاما أن يكون الأجر الشهري لا يزيد عن 8 ألاف ريال أن تكون المرأة المتقدمة مسجلة في التأمينات الاجتماعية أن يكون مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن ثلاث سنوات

طريقة تسجيل الدخول في برنامج وصول

ويمكنكم تسجيل الدخول على برنامج وصول من خلال تسع خطوات سهلة وبسيطة وهي: