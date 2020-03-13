الصحة السعودية تصدر توجيه عاجل للقادمين إلى المملكة من بعض الدول   

ضمن إطار التدابير الوقائية ولتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توجيه عاجل للقادمين إلى المملكة من بعض الدول بضرورة تنفيذ حجر منزلي، وقالت في هذ الصدد : “نشدد على كل من وصل إلى المملكة من هذه التواريخ أن يلتزم الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ الدخول، حيث سيتم منج إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص ابتداء من تاريخ الدخول.

توجيه عاجل للقادمين إلى المملكة من بعض الدول

الحجر المنزلي وتاريخ تنفيذه للقادمين من الدول التالية

شددت وزارة الصحة على كل من وصل إلى المملكة من التواريخ المذكورة أدناه وما بعدها الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ الدخول وفقًا لما يلي:

28 فبراير 2020 وما بعده للقادمين من دول ( الصين، إيطاليا، العراق، اليابان، تركيا، لبنان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، سوريا، مصر، إيران).

8 مارس 2020 وما بعده للقادمين من دول ( فرنسا، إسبانيا، إندونيسيا، سويسرا، ألمانيا).

11 مارس وما بعده للقادمين من دول ( المملكة المتحدة، النمسا، الدنمارك، أمريكا، هولندا، النرويج، السويد).

وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم منح إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص ابتداءًا من تاريخ الدخول إلى المملكة.

آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة

وفي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس الجديد (كوفيد 19)، وأوضحت أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا وتم التعامل معها بعزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض، وأما الحالة الثانية فهي لمواطن قادم من إيطاليا، وتم عزله بمنشأة صحية في القطيف.

كما وهناك 7 حالات في المنطقة الشرقية تم وضعهم في الحجر الصحي كانوا خالطوا لحالات أعلن عنها سابقًا، وأوضحت الوزارة أيضًا أن من بين الـ24 حالة الجديدة توجد 14 حالة من الجنسية المصرية ، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنجلاديشية، وجميعهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقًا.

وأضافت وزارة الصحة مشيرة إلى أن مجموع الحالات بعد الـ24 حالة الجديدة أصبح 86 إصابة في المملكة، تعافت منها حالة واحدة وباقي الحالات موجودة حاليًا في العزل الصحي ويجري تقديم الرعاية الصحية لهم وفق الإجراءات المعتمدة .