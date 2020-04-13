الصحة السعودية: تعافى 761 مريضاً من فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا حتى الآن 4462 مصاباً و57 وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى 761 مريضاً خرجوا من المستشفيات.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة طبقاً لآخر تحديث على الموقع الألكترونى الذى أطلقته الوزارة، وصدر منذ قليل، عن تعافى 41 مصاباً، وخروجهم من المستشفيات، وتسجيل 429 إصابة جديدة، و5 وفيات خلال آخر 24 ساعة، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الحكومية بحظر التجوال.

قرارات سعودية للسيطرة على فيروس كورونا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بفرض حظر التجول فى أرجاء المملكة، من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، لمدة 21 يوماً، تبدأ يوم الإثنين 23 مارس، وكذلك منع التنقل بين مناطق المملكة، ويكون حظر التجول فى مكة والمدينة والرياض من الساعة الثالثة عصراً، للمساهمة فى السيطرة على انتشار كورونا، وإغلاق المطارات السعودية أمام حركة السفر لجميع دول العالم، دعماً للجهود التى تبذلها منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادا لقراراتها السابقة بوقف تأشيرات العمرة والسياحة، والتجول بالهوية الوطنية لمواطنى دول التعاون الخليجى، لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بالفيروس.

ماهو فيروس كورونا

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكنه بدا فى الانتشار بين البشر مؤخرا، وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية والتهاب الجهاز التنفسي الحاد.

أعراض فيروس كورونا

يعانى المصاب بفيروس كورورنا من ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ، والتهاب في الأنف يصاحبه السيلان، مع العطس الشديد، والسعال المتواصل، والصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، مع ألم فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، ويصاحبه ألم فى العضلات والإحساس بتكسير فى العظام، وضيق فى التنفس، والإسهال الشديد والمتواصل.

كيف تتعامل مع المشتبه فى إصابته بفيروس كورونا

وفقا للتعليمات الطبية، فى حالة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أى شخص، يجب عدم التعامل مع المصاب، ونقله إلى أقرب مستشفى حيث يتم عزله، والتعامل معه طبيا وفقا للإجراءات التى تعلنها وزارة الصحة.

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