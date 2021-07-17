الصحة السعودية تعلن بيان إصابات كورونا الجديدة

بالرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات السعودية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد في المملكة، إلا أن تقرير وزارة الصحة يحمل العديد من المفاجآت بشأن ارتفاع أعداد الإصابات، كاسرًا حاجز الألف يوميًا، وبالرغم من تواصل إعطاء جرعات اللقاح لجميع الفئات، وهو ما دفعها لتحذير المواطنين والمقيمين بعدم الاستهانة بتطبيق تلك الإجراءات، لاسيما خلال احتفالات وإجازة عيد الأضحى المبارك.

إصابات كورونا الجديد بالمملكة

وفي بيان جديد، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 يوليو 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19، ليصبح الإجمالي 508521 حالة، لافتة أيضًا إلى إنه تم تسجيل 1207 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 489553 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8063 حالة وفاة.

وعدد الحالات النشطة والحرجة

كما أشارت الوزارة في بيانها أيضًا، إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 10905 والحالات الحرجة 1386 حالة، وبالرغم من تواصل تسجيل أعداد ثابتة من المصابين، إلا أن الوضع الصحي مستقر، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وأداء الحجاج مناسك الحج والوقوف بعرفة خلال الساعات المقبلة.

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