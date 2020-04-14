الصحة السعودية تعلن 8 حالات وفاة وتسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا

أصدرت وزارة الصحة السعودية البيان الرسمي التفصيلي بأخر تطورات انتشار وباء كورونا على أرض المملكة السعودية، وذلك كما هو متبع بصفة يومية، وذلك حتى يكون كافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة على قدر من المسئولية تجاه الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، والتي كان أخرها فرض حظر التجوال الكامل على عدد من مدن المملكة.

الصحة السعودية تعلن أعداد المصابين الجدد بوباء كورونا المستجد (كوفيد -19):-

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية فإن المملكة قد شهدت اليوم تسجيل عدد 435 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي اعداد المصابين بوباء كورونا المستجد داخل المملكة إلى 5369 حالة جديدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده للأعلان عن أخر تطورات وباء كورونا على أرض المملكة، بأنه تم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2020 تسجيل عدد 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد على أرض المملكة إلى 73 حالة وفاة.

واضاف بأنه تم تسجيل عدد 84 متعاف من وباء كورونا ليصل إجمالي أعداد المتعافين من وباء كورونا في المملكة نحو 889 حالة ويتبقي نحو 4407 حالة نشطة مصابة بوباء كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2020.