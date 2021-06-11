الصحة تعلن إصابات كورونا الجديدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، عن أعداد وبيان الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد في جميع أنحاء المملكة، بالتزامن مع استمرار صرف وإعطاء جرعات اللقاح الأولى والثانية لكافة الفئات في جميع أنحاء المملكة، مناشدة المواطنين والمقيمين، بسرعة تلقي التطعيمات اللازمة وتسجيل أسمائهم، لاسيما مع وصول جرعات جديدة ومتنوعة.

الصحة: إصابات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصبح الإجمالي 463703 حالة، فتة إلى إنه تم تسجيل 1262 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 446,054 حالة، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7537 حالة وفاة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات النشطة 10112 والحالات الحرجة 1559 حالة.

والالتزام بالإجراءات الوقائية

كما ناشدت الصحة الجميع، بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في جميع مناحي الحياة، وعدم الاستهانة بها، خوفًا من تفاقم الأوضاع مجددًا وارتاع الإصابات الجديدة.