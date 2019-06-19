الصندوق العقاري :تفاصيل الآلية الجديدة لتحسين عملية الدعم وتعويض المستفيدين

صرح مصدر رسمي عن إجراء بعد التعديلات في آلية الدعم ، وذلك من أجل تحسين عملية الدعم للدفعات القادمة وتعويض مستفيدين الدفعات السابقة ، حيث أوضح المصدر أن الدعم سيتم رفع نسبته بشكل تدرجي لأصحاب الدخل المرتفع وسيتم تعويض المستفيدين السابقين بنسبة مماثلة .

تفاصيل الآلية الجديدة للدعم من صندوق التنمية العقاري

تهدف ألية الدعم الجديدة إلي التحسين الدعم لجميع المستفيدين سواء الجدد أو القدامي ولكن بشرط زيادة دخل المستفيد عن 14 ألف ريال سعودي ، من المقرر بدء عملية تحسين الدعم من الشهر القادم (يوليو) ، وتتم ألية الدعم الجديدة عن طريق الدعم التدريجي والذي سيبدأ ب 5 % لكل ألف ريال (زيادة في الراتب) وذلك للمستفيدين الجدد إما بالنسبة للقدامي فسيتم تعويضهم بأثر رجعي .

سيتم إجراء تلك التعديلات ليتم الاستفادة من دعم القرض العقاري أكبر عدد ممكن من المستفيدين ، كما ستساعد الألية الجديدة زيادة عدد الحاصلين علي السكن في الفترة القادمة .