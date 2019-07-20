الصور الأولى لمنزل تحدي البناء بيومين وفق مبادرة تحفيز تقنية البناء بالسعودية

تحفيز تقنية البناء، في خطوة جريئة من وزارة الإسكان بالسعودية خاضت تجربة بناء منزل في يومين حيث تستخدم الوزارة في تلك التجربة أحدث تقنيات البناء في العالم Modular Concrete، خاضت التجربة على أرض وزارة الإسكان بشمال منطقة الرياض، ومن المنتظر استكمال البناء يوم الثلاثاء القادم.

صور منزل التحدي تحفيز تقنية البناء

تجربة تقنية البناء الحديث ضمن برنامج متكامل من وزارة الإسكان بالمملكة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات، هدف التجربة هو إدخال أحدث تقنيات البناء الحديث والتي تلتزم بمواصفات البناء الجيدة ومدى مناسبة تكلفتها للدخول المختلفة للأسر السعودية.

بحسب ما نشر فإن تلك التجربة تأتي ضمن عدة تجارب قادمة لتحسين مستوى البناء في المملكة من حيث القوة والمواصفات القياسية للبناء و السرعة ومناسبة الدخول، تعمل المملكة على توطين البناء والتشييد لتساهم في إيجاد وظائف للشباب السعودي وتقليص حجم المستقدمين في تلك المهنة كما تعمل على تقليل أعداد من هم على قوام الانتظار.

التجربة الجديدة لتقنية البناء الحديث تعمل بالتعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في التشييد والبناء ونحن بانتظار التجربة الثانية وهي طباعة المنازل أي استخدام تقنية الأبعاد الثلاثية في تشييد المنازل، يبدو أن العام القادم سيشهد على ثورة في علم تشييد البناء ونحن بانتظار نجاح التجارب التالية بعد تجربة تشيد منزل في يومين