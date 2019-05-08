دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية .. طريقة وشروط التقديم

أعلنت اليوم الأربعاء 3 رمضان عام 1440 هـ الموافق 8 مايو 2019، الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول للتقديم في دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية، الدفعة رقم 49، وذلك للخريجين من حملة شهادة البكالريوس، وذلك للعمل في أحد القطاعات الأمنية، وحددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في التقدم، وكذلك التخصصات المطلوبة، ورابط التقديم، والذي سنستعرضه معا من خلال السطور التالية.

دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية (الشروط العامة)

أعلنت الإدارة العامة للقبول مجموعة من الشروط لراغبي الحصول على دورة تأهيل الضباط الجامعيين وهي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدورة سعودي الأصل والمنشأ، وتم استثناء من نشأ مع والدية الذين يقومون بالخدمة خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم وقت بدء العام الدراسي عن 27 عام لجميع التخصصات فيما عدا الأطباء الذين يمكن أن يصل أعمارهم إلى 30 عام.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الطبية،ويجب أن يكون خاليا من الأمراض المعدية والعاهات الجسدية والعقلية.

أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل، وعلى خريجي الجامعات غير السعودية أن يكونوا قد حصلوا على معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق أن وقع عليه بحد شرعي أو أن يكون قد أودين بجريمة مخلة بالشرف.

يجب أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية، واختبارات اللياقة البدنية.

يجب أن يكون غير متزوج من سيدة أجنبية.

يجب أن لا يكون قد تم تعيينه من قبل في أحدى الوظائف الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية أو العسكرية.

يجب أن يكون حديث التخرج، أي لا يجب أن يكون مضى على تخرجه أكثر من عام، وأن يكون قد حصل على شهادة البكالريوس بانتظام كلي.

طريقة التقديم على دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

يبدأ التقديم يوم الأحد القادم الموافق 9 رمضان عام 1440هـ ويستمر حتى الخميس 11 رمضان، والرابط التالي يوضح طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة والشروط العامة، هنا.