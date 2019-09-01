الضمان الأجتماعي | الاستعلام عن مستفيدين مساعدة المقطوعة من ذو الحجة بالمملكة 1440 هـ – سبتمبر 2019

احدي برامج التضامن الاجتماعي هي المساعدات المقطوعة بالمملكة، حيث حسب البرنامج الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 طبقة كبيرة من المجتمع السعودي أثرت عليه تأثيرا سلبية في ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع السلع والحالة المادية لبعض الأسر، حيث صدقت المملكة علي المساعدات المقطوعة لمساعدة تلك الفئة من المجتمع في ظروفها الميئوسة منها بالاشتراك في البرنامج والتقديم فيه والاستفادة منه، كما ان تطبيق قيمة الضريبة المضافة لها تأثير سلبي ايضاً، مما جعل هذا البرنامج محل تساؤلات كبيره في الشارع والمنازل السعودية.

ومن خلال هذا المقال سوف يتم مساعدتكم علي التسجيل في البرنامج والاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة بالمملكة لشهر سبتمبر 2019 لمن سجل في وقت سابق عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما تحدثنا في الفقرة السابقة ان المساعدات المقطوعة تم الترتيب اليها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لمساعدة محدودي الدخل والتغلب علي المشاكل والمظاهر السلبية التي ظهرت في البلاد مؤخراً.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي

وضعت شروط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفلترة المتقدمين الي المساعدات المقطوعة لكي يقتصر البرنامج علي المحتاجين فقط، وكانت من تلك الشروط:-

لا يقل سن المتقدم عن 35 سنة.

لا يوجد لدية عمالة مهنية.

لا يوجد اسمه في سجلات الضمان الاجتماعي.

كما يتم صرف المساعدات المقطوعة لفترات محدده.

وايضاً من الفئات الحساسة التي تستحق الدعم من خلال المساعدات المقطوعة :-

الايتام.

الارامل.

الاسر التي محدودة الدخل.

حالات العجز.

المطلقات.

اسر السجناء والمتغيب منها.

وتقوم الوزارة بمراجعة بيانات المتقدم للمساعدة من خلال الجهات المختصة ويجب ان تكون صحيحة بأكملها.

رابط التقديم الي المساعدة المقطوعة والاستعلام عن مستفيدين مساعدات المقطوعة

رابط التقديم الي المساعدة المقطوعة الذي وفرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويمكنك التسجيل به ببياناتك الخاصة، وايضا يمكنك الاستعلام عن اخر التفاصيل عن استحقاق المساعدة المقطوعة الخاصة بك عن طريق ادخال رقم السجل المدني من هنا.

يمكنك الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال علي رقم 8001222777 وتقوم بعدها بادخل رقم الهوية وتختار الخدمة التي تود الاستعلام عنها وهذا الرقم قدم من خلال وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بالاضافه الي رابط التسجيل.