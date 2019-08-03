الضمان الإجتماعي.. صرف مساعدة المقطوعة للشهر الحالي 1440 هـ

يعتبر أمر صرف مساعدة المقطوعة من أبرز الأمور التي تشغل المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة الذين هم على قوائم الإنتظار، حيث يزداد البحث في الاونة الأخيرة عن توقيت صرف الضمان الإجتماعي للدفعة الجديدة من المقطوعة، وذلك من أجل التحضير والتجهيز لعيد الأضحي المبارك، وتعتبر خدمة المقطوعة من أبرز الخدمات التي أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، والتي تعمل على تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين في المملكة، وتقوم بمساعدتهم في إجتياز الظروف الصعبة التي يمرون بها، وبذلك تتحمل وزارة العمل جزء كبير من حاجة المواطن في المملكة، وتهدف وزارة العمل من خلال ذلك إلى تطبيق رؤية المملكة 2020، وتحقيق التوازن المالي والإقتصادي للأسرة السعودية.

مساعدة المقطوعة في السعودية

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية المساعدة للأسرة السعودية ذات الدخل المحدود أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية،وتهدف الوزارة من خلال تقديم المقطوعة إلى تنفيذ العديد من مستهدفات برنامج التحول الوطني لعاك 2020، لا يتم صرف المقطوعة لكافة المتقدين ولكن يتم عمل دراسة للطلب المقدم من قبل الأسرة وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحقيق الشفافية والموضوعية وتقديم المساعدة للأسر التي تعاني كثيراً من غلاء الاسعار وارتفاع السلع والخدمات.

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة، وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً إلكترونياً من أجل الإستعلام والفحص عن قيمة الإعانة في المقطوعة، ويمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــــــنــــــــــا