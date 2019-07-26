الضمان الإجتماعي.. فحص و إستعلام مساعدة المقطوعة 1440 هـ

نرصد لكم رابط الإستعلام في مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان الإجتماعي، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يتابع الكثيرين من أجل التسجيل للحصول على مساعدة المقطوعة، حيث تعتبر تلك المساعدة من أبرز الخدمات التي أتاحتها المملكة من اجل توفير مشقة العناء على المواطنين عالسعوديين لمملكة، من أجل الحرص على إجتياز كافة ظروف الحياة الصعبة، وتقدم تلك المساعدة وفقاً لما كشفت عنه وزارة العمل بأنه مساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية، وقد كشفت الوزارة على أن تلك المساعدة تقدم لمرة واحدة في السنة .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز واهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ويمكن الكشف عن قيمة المقطوعة من خلال بوابة وزارة العمل، وتسعى الوزارة لمساعدة الأسرة الأكثر إحتياجاً من أجل مساعدتهم لتقديم المساعدة لهم، ويتم تقديم تلك المساعدة بعد القيام بدارسة الطلب المقدم، حيث تستهدف الوزارة من خلال تلك المساعدة تحقيق رؤية المملكة للعام 2020، ورؤيتها في عام 2030، حيث تستهدف مساعدة المقطوعة إلى تحقيق المزيد من البرامج الإجتماعية.

رابط الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعية والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في وزارة العمل في السعودية، ويتم تقديم تلك المساعدة وفقاً لدراسة الحالة والطلب التي تقدمها من قبل المواطن في دولة المملكة العربية السعودية، ويمكنك الإستعلام من خلال بوابة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من هـــنــا