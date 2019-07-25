الضمان الإجتماعي.. معرفة شروط الإستفادة من المقطوعة ورابط التسجيل

تم إقرار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، من أجل المساهمة والمساعدة للأسر السعودية ذات الدخل المحدود او الدخل المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الأساسية، وتقدم الوزارة كافة المساعدات للعديد من الفئات في المملكة ومن أبرز تلك الفئات الأرامل والمطلقات وأسر السجناء، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين في المملكة، حيث يعتبر من أبرز البرامج التي تقدم من قبل الحكومة السعودية من أجل مساعدة تلك الأسرة، وقد حددت الوزارة العديد من الشروط اللازمة من أجل الإستفادة، وسوف نرصد لكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل عن المقطوعة .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

تصرف مساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم لها . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتلك المقطوعة. يجب أن لا يتعدى راتب تلك الأسرة المقدمة عن الحد المانع للصرف . يجب أن لا يزيد عمر المتقدم على الإعانات المقطوعة 35 عاما تمنح مساعدة المقطوعة مرة واحدة في كل عام .

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي

نرصد لكم في ختام هذا المقال رابط موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن موقعاً من أجل التسجيل والإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويمكنك عزيزي الموطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا