الضمان الاجتماعي : الاستعلام عن المساعدات المقطوعة في رمضان ، المعونة الرمضانية .. موعد مقطوعة رمضان والفئات المستحقة للدعم والمساعدة

تعد المساعدة المقطوعة أحد أنواع برامج الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود ، لذلك فأن الاستعلام عن تلك المساعدة والمعونة أصبح أمر يهم العديد من الأفراد في المجتمع السعودي ، خاصة بعد حدوث الغلاء المعيشي في المملكة العربية السعودية في الأوان الأخيرة والتي تأثر بها عديد كبير من الأسر السعودية ، لذا فأن تلك المساعدات تهدف إلي التخفيف من الأعباء المعيشي لتلك الأسر التي تأثرت سلباَ نتيجة غلاء الأسعار .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440

يمكنك الاستعلام عن أخبار المساعدة المقطوعة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، فعند دخول علي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل قم بإدخال كل من رقم السجل المدني ، رمز التحقق ، سيتم نقلك إلي صفحة الاستعلام مباشرة التي تخص حسابك .

شروط قبولك في برنامج المساعدة المقطوعة ومن الفئات مستحقة الدعم

يجب أن تكون واحد من تلك الفئات حتي يتم قبولك في برنامج المساعدات المقطوعة من وزارة العمل وذلك بعد قيامك بالإطلاع علي شروط الضمان الاجتماعي للقبول بالبرنامج :