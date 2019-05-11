الضمان الاجتماعي السعودي | قيمة وموعد صرف معونة شهر رمضان للعام 1440

بعد أن وافق خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تخصيص مبلغ وقدره 1.8 مليار ريال سعودي للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، تصرف تحت بند معونة شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثير من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عن مقدار معونة شهر رمضان لهذا العام، وهل ستتغير قيمتها عن الأعوام السابقة أم ستظل كما هي، هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في السطور القادمة

الضمان الاجتماعي وقيمة معونة شهر رمضان للعام 1440 هـ

جرت العادة في السنوات السابقة لصرف مكرمة شهر رمضان أن يتم صرفها بقيمة ألف ريال لكل عائل أسرة، وخمسمائة لكل فرد من الأفراد التابعين من أفراد الأسرة، وهذا ما سيتم تطبيقه هذا العام أيضا بمشيئة الله.

وكان المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد تقدم بوافر التقدير والشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرميين الشريفين بعد تفضله بالموافقة على صرف مكرمة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 من الهجرة، داعيا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

هذا ولم يلعن حتى الآن بشكل رسمي عن موعد صرف مكرمة شهر رمضان لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون صرفها خلال الأربعة عشر يوما التالية مع صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال وقبل عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات.