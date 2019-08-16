الضمان الصحي : رابط وخطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين برقم الإقامة أو رقم الهوية

يبحث الكثيرون من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات ” الاستعلام عن صلاحية التأمين” برقم الإقامة أو رقم الهوية، وهو نظام تأمين صحي شامل لكل المواطنين بالمملكة، ويوجد للمقيمين بالمملكة دعم طبي شامل على اعلي مستوي من الخدمة الطبية والرعاية، ويشمل النظام دعم صحي كامل مع توفير جميع الاحتياجات التي يحتاج اليها المواطنين، ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين من خلال رقم الهوية أو رقم الإقامة ، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين .

الضمان الصحي

تسعي المملكة العربية السعودية على توفير تأمين طبي شامل عالي الجودة والكفأة، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة في المستشفيات، ويهدف هذا النظام الى توفير الجهد والوقت على المواطنين، فيمكن من خلال بوابة أبشر الاستعلام عن التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين برقم الهوية، ومن خلال اتباع الخطوات التالية :

الخطوة الاولي هي الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بـ مجلس الضمان الصحي التعاوني .

ثم إختيار الخدمات الإلكترونية .

ثم النقر على الاستعلام عن حالة التأمين .

ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية لشركة التأمين” .

ثم الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالتأمين .

وفي الخطوة الأخيرة قم بإدخال كل المعلومات والبيانات الكطلوبة وهي رقم الهوية ورقم الإقامة .

ثم أدخل الكود الأمني المكون من 6 ارقام ثم انقر على كلمة “موافق” .

وبعد التأكد من اتمام الإجراءات السابقة يجب مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها، والعمل على حفظها، وبهذه الخطوات البسيطة تكون أتممت عملية الاستعلام عن صلاحية التأمين .