حالة الطقس في المملكة أول أيام العيد الثلاثاء وليلة العيد في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن طقس أول أيام العيد في المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء الموافق 1 شوال و4 من شهر يونيو 2019.

طقس المملكة أول أيام العيد

وقال الناطق باسم الأرصاد: «إن صباح العيد يشهد ارتفاعًا نسبيًّا للرطوبة في المناطق الساحلية وكذلك ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة».

وتابع أن مركز التواصل الرقمي بالهيئة سيصدر نشرة خاصة لحالة الطقس صباح عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك في المملكة

وأعلنت المحكمة العليا في بيان قبل قليل أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

طقس مصر الثلاثاء 4-06-2019

وقال محمود شاهين في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نشاطا للرياح يكون غدا ليلة العيد على معظم الأنحاء ما يعطي إحساسا باعتدال درجات الحرارة.

وأوضح شاهين أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء تتراوح -على السواحل الشمالية- بين 28 إلى 29 درجة، وتتراوح -على الوجه البحري والقاهرة- بين 34 إلى 35 درجة، بينما تتراوح -على شمال الصعيد- بين 40 إلى 38 درجة، وجنوب الصعيد بين 44 إلى 45 درجة.