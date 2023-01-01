الطقس اليوم، أمطار غزيرة وثلوج في عدة مناطق، و”المسند” العشر الأوائل من يناير “الأشد برودة”

المسند: العشر الأوائل من شهر #يناير “الأشد برودة”
بدوره كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الأحوال الجوية في العشر الأوائل من شهر #يناير التي تعتبر “الأشد برودة” حسب وصفه وأضاف “يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة #الرياض في هذا الشهر 14 درجة مئوية حسب السجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 سنة الماضية”.
* بداية السنة الميلادية 2023 وهي سنة بسيطة (365 يوماً) أي أن شهر #فبراير 28 يوماً بدلاً من 29.
* (عادة) تعتبر العشر الأوائل من شهر #يناير الأشد برودة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة #الرياض في هذا الشهر 14 درجة مئوية حسب السجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 سنة الماضية. pic.twitter.com/EdXnPyVbEx
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 1, 2023
وأوضح المسند عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنَّ عام 2022 قد انتهى ولم تسجل درجة الحرارة الصغرى ((رسمياً)) صفراً أو أقل في مدينة أو محافظة سعودية خلال شهر #ديسمبر 2022، مضيفاً أنَّ هذا يُعطي “مؤشرات أولية أن #المربعانية كانت معتدلة، (ومتوقع) أن تخرج المربعانية في 15 يناير القادم وحالها معتدل هذا والله أعلم”..