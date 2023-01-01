الطقس اليوم، أمطار غزيرة وثلوج في عدة مناطق، و”المسند” العشر الأوائل من يناير “الأشد برودة”

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقَّع المركز أن يشهد الطقس اليوم استمرار الفرصة لتساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة ترافقها زخات البَرد والرياح النشطة التي تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة. الطقس اليوم، أمطار غزيرة وثلوج في عددٍ من المناطق وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرص لتساقط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية وتشكُّل الضباب الذي يؤدي لانخفاض مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وجازان وعسير والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية. كما رجَّح المركز أن تتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك في علقان والظهر وجبل اللوز.

#يناير “الأشد برودة” المسند: العشر الأوائل من شهر

بدوره كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الأحوال الجوية في العشر الأوائل من شهر #يناير التي تعتبر “الأشد برودة” حسب وصفه وأضاف “يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة #الرياض في هذا الشهر 14 درجة مئوية حسب السجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 سنة الماضية”.

* بداية السنة الميلادية 2023 وهي سنة بسيطة (365 يوماً) أي أن شهر #فبراير 28 يوماً بدلاً من 29. * (عادة) تعتبر العشر الأوائل من شهر #يناير الأشد برودة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة #الرياض في هذا الشهر 14 درجة مئوية حسب السجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 سنة الماضية. pic.twitter.com/EdXnPyVbEx — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 1, 2023

وأوضح المسند عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنَّ عام 2022 قد انتهى ولم تسجل درجة الحرارة الصغرى ((رسمياً)) صفراً أو أقل في مدينة أو محافظة سعودية خلال شهر #ديسمبر 2022، مضيفاً أنَّ هذا يُعطي “مؤشرات أولية أن #المربعانية كانت معتدلة، (ومتوقع) أن تخرج المربعانية في 15 يناير القادم وحالها معتدل هذا والله أعلم”..