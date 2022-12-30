الطقس اليوم.. أمطار وعواصف رعدية في مكة المكرمة وعدة مناطق، الدفاع المدني يُحذِّر، والأرصاد تتوقَّع استمرار الأمطار والسيول

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة ازدياد التقلبات الجوية لتشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة والقصيم والرياض والشرقية ونجران، إضافة إلى الحدود الشمالية وحائل وتبوك.

الحالة الممطرة “مدرار” تمتد إلى معظم المناطق

وأعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنَّ جمعية الطقس والمناخ في المملكة، قد قررت عبر لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أن تطلق على الحالة المطرية التي بدأت أمس الخميس 5 / 6 / 1444هـ اسم حالة “مدرار”، وتوقَّع “الحصيني” أن تستمر حالة “مدرار” عدة أيام وأن يتسع نطاق تأثيرها ليشمل معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

اللهم أغثنا

#الحالة_الممطرة_التاسعة أقرت جمعية الطقس والمناخ في 🇸🇦

عبر لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في 🇸🇦

تسمية الحالة المطرية والتي بدأت أمس الخميس 5 / 6 / 1444هـ باسم حالة #مدرار

متوقع ان شاء الله أن تستمر أيام عدة ،ومتوقع ان يتسع نطاق تأثيرها لمعظم🇸🇦 والخليج والله أعلم pic.twitter.com/RLNnVChfLo — عبدالعزيز بن محمد الحصيني “المبشر” (@A__alhussaini) December 30, 2022

الأرصاد ترفع مستوى التنبيه إلى تحذير في مكة المكرمة

ورجَّح المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق المملكة أمطاراً غزيرة وجريان للسيول وارتفاع الأمواج مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في معظم المناطق ، بينما رفعت الأرصاد الجوية مستوى التنبيه لمنطقة مكة المكرمة إلى تحذير باللون الأحمر حذَّر خلاله من تأثير العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى انعدام مستوى الرؤية في العاصمة المقدسة حتى الساعة الثالثة مساءاً.

حي البساتين في جدة يُسجِّل أعلى معدل للأمطار

بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، في تحديثٍ جديد حول كميات #الأمطار في المملكة، أنَّ حي البساتين قد سجّل حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم #الجمعه، أعلى كمية #أمطار مع 54.2ملم وحلَّ ثانياً مطار الملك عبدالعزيز مع 48ملم ثم حي الأمير فواز مع 34ملم.

كما توقَّع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور. أيمن غلام: “استمرار فرص الأمطار على منطقة #مكة_المكرمة وسواحلها حتى #الثلاثاء المقبل يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج،” موضحاً أنَّ “المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية”.

الدفاع المديني يدعو الجميع للحيطة والحذر