الطقس اليوم.. تحذير باللُّون الأحمر في عدة مناطق، والمسند يكشف حقيقة تساقط الثلوج في مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الإثنين، متوقِّعاً استمرار فرص تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشِّدة ترافقها زخات البَرَد والرياح النشطة وجريان السيول على أجزاءٍ من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، بينما تتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ومناطق من شمال المملكة.

الأمطار تسجل 83 ملم في ميناء جدة الإسلامي

كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم مع تزايد الفرص لهطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فوق أجزاء من الرياض والشرقية، ونجران وجازان، بينما أوضح المركز أنَّ أعلى كميات الأمطار المسجَّلة في محافظة جدة أمس السبت كانت على الشكل التالي:

محيط منطقة ميناء جدة الإسلامي، 83 ملم. حي بني مالك بـ57 ملم. حي الورود بـ52 ملم

تحذير باللُّون الأحمر في منطقة مكة المكرمة

هذا وقد رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في منطقة مكة المكرمة إلى تحذير باللون الأحمر حيث يشهد الطقس اليوم عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية وجريان للسيول ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية بالليث والشعيبة ورابغ، ويستمر حتى الساعة الثالثة من مساءً.

أمطار وعواصف رعدية في المدينة المنورة كما رفع المركز أيضاً درجة التحذير إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة المنورة حيث يشهد الطقس اليوم عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة مع تساقط البرد وجريان السيول وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في كلٍ من الرايس وبدر والعلا والعيص وخيبر حتى الساعة الثالثة مساءً.

أمطار وانخفاض مستوى الرؤية في الرياض والشرقية

كما نبَّه المركز مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض وعسير والباحة، حيث يشهد الطقس اليوم تساقط الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية مع نشاط الرياح في أجزاء متفرقة من تلك المناطق حتى أوقات مختلفة من مساء اليوم.

المسند مكة المكرمة لم تشهد في تاريخها تهاطل ندف الثلج